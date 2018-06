Jongste zus van koningin Máxima overleden

De jongste zus van koningin Máxima, Inés Zorreguieta, is gisteravond op 32-jarige leeftijd overleden.

Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

Depressie

Máxima’s zus leed volgens de Argentijnse krant La Nacion aan depressieve problemen en is gisteravond dood gevonden in haar appartement in Buenos Aires, de hoofdstad van Argentinië. De RVD vermoedt dat het om zelfmoord gaat, meldt het ANP.

Máxima’s agenda

Uiteraard zal de agenda van de koningin worden aangepast in verband met het overlijden van haar jongste zus. Máxima zou eigenlijk vandaag de opening van het Holland Festival bijwonen, maar of dit doorgaat is nog niet zeker. Voor volgende week zouden er eigenlijk staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen op het programma staan.

Bron: NOS. Beeld: ANP