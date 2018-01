Presentator Joost Karhof in besloten kring begraven

Familie, vrienden en andere geliefden van Joost Karhof hebben donderdag afscheid van hem kunnen nemen in theater Diligentia in Den Haag.

Joost Karhof overleed vorige week onverwachts op Tweede Kerstdag. Vandaag was er dus een herdenking in Den Haag, gevolgd door een uitvaart in besloten kring.

Radioprogramma Nieuws en Co, wat regelmatig door Joost Karhof gepresenteerd werd, stond donderdagmiddag stil bij de herdenking van hun geliefde collega.

Karhof presenteerde niet alleen Nieuws en Co, maar ook Nieuwsuur, Kunststof TV en De Grote Geschiedenis Quiz. Hij werd 48 jaar.

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP.