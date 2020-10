Slecht nieuws voor Joost Prinsen: de acteur is besmet met het coronavirus

De 78-jarige theateracteur en televisiecoryfee Joost Prinsen is positief getest op het coronavirus. Dit laat hij zelf weten in zijn column in het Noordhollands Dagblad.

De acteur laat weten dat het momenteel goed met hem gaat, maar dat hij zich wel erg ziek gevoeld heeft. Ook doet hij een boekje open over de adviezen die hij, tot vervelens toe, van zijn omgeving krijgt.

Corona valt Joost zwaar

Het gaat inmiddels beter met de acteur en hij neemt veel tijd om te herstellen. Maar in zijn column vertelt hij hoe slecht hij zich gevoeld heeft: “Ik heb corona. Vervelend hoor. Slap als een vaatdoek, dagenlang koorts en niemand in huis om tegen te roepen: ‘Zet even een lekker koppie thee voor me’.”