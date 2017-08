Zó ziet Jop uit het programma 'De bus' er nu uit

17 jaar geleden (ja, echt) werd het eerste seizoen van het telelvisieprogramma ‘De bus’ uitgezonden. Barman Jop Nieuwenhuizen was een van de deelnemers van dat seizoen.

Jop was 8 weken lang te zien in de serie en werd daarnaast ook bekend door zijn nummer ‘Jij bent de zon’, die iedereen tot op de dag van vandaag mee kan zingen. Tegenwoordig is hij eigenaar van zijn eigen café ‘De Koets’ in Zeist. En zo ziet hij er nu uit:

Beeld: ANP