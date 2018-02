Jorien ter Mors ontroert kijkers met tranen om vader: 'kom pap, help me'

Vanavond zat Jorien ter Mors op de bank in het programma Studio Sportwinter om te praten over haar gouden medaille op de 1000 meter. Daar vertelde ze emotioneel over haar vader.

In de studio keken ze samen haar race terug. Na het fragment vertelde ze emotioneel over het moment voor ze op het podium stapte: “Altijd als ik op het podium sta, dan is-ie voor mijn vader”, zei ze. “Het is gewoon altijd heel bijzonder als het dan wel lukt”, vertelt ze in tranen. Haar vader overleed vlak voor ze haar gouden medaille op de 1500 meter won op de Olympische Spelen in Sotsji.

Kom pap, help me

Jorien vertelt dat ze ook tijdens de race aan haar vader dacht: “Ik haal kracht uit het denken aan mijn vader. Tijdens de rit dacht ik op het rechte stuk: kom pap, help me.” Erben Wennemars, die ook in de studio aanwezig was, besluit op dat moment om naast haar te gaan zitten om haar te troosten. En dat was volgens veel mensen precies wat ze nodig had:

“Ik dacht aan het eind van de race pap, kom help me.” Jorien ter Mors #studiosportwinter

Mooie sportvrouw 😢 pic.twitter.com/J4Ct8Wn86Y — Elsschot (@marcelbar8) 14 februari 2018

Prachtig hoe @erbenwennemars naast #termors gaat zitten en blijft zitten……..Soms heb je iemand nodig die naast je komt zitten. #studiosportwinter — Clarine (@clarinevdmeer) 14 februari 2018

Nou @jorientermors begon zo met je mee te huilen. Je bent een topper! Dik verdiend die gouden plak! Je pa is trots op je!#studiosportwinter — roos.. (@roos_2304) 14 februari 2018

Meejanken met @jorientermors omdat ze dr vader mist en je haar zo begrijpt. Hij is trots op je kanjer! #studiosportwinter — Anni (@AnnaFredorovna) 14 februari 2018

Wat een prachtige emotie van @jorientermors bij #studiosportwinter. Even natte ogen. En zo fijn dat @erbenwennemars erbij is. Die snapt het. Top! — Miss X (@MissX4u) 14 februari 2018

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP.