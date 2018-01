Jort Kelder krijgt flinke kritiek na vrouwonvriendelijke opmerking

Het had zo leuk kunnen zijn, de nieuwe radioshow van Jort Kelder. Tot hij een zeer vrouwonvriendelijke opmerking maakte.

En die opmerking schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Jort Kelder beweerde namelijk dat vrouwen hem regelmatig zouden vragen ‘om door hem verkracht te worden’.

Hoeveel vrouwen zouden er nou daadwerkelijk zijn die Jort Kelder smeken om ze te verkrachten…? “Veel vrouwen”, beweert hij. Seriously…?! Volgens mij gaat er daar iets niet helemaal goed in de bovenkamer. #trumpsyndroom — Aisha Akhiat (@aisha_30) 6 januari 2018

Beter boycotten we Kelder ook. Jort Kelder: ‘Veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden’ https://t.co/Qb5V1DNXHf — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) 6 januari 2018

“Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen, veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden”, vertelde Kelder in zijn show. “Ik heb het idee dat vrouwen, de actieve dertigers, seksueel actiever zijn dan mannen”, vervolgde de presentator.

Microbioloog Rosanne Hertzberger was te gast in de show en controleerde nog even voor de zekerheid of Jort Kelder wel weet wat verkrachting inhoudt.

Hertzberger: “Maar verkrachting is tegen hun wil.” Kelder: “Nee, ik zet ‘m nu even hard in.”

Jort Kelder: “Veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden.” De ene eikel is nog niet aangepakt of er valt alweer een nieuwe uit de boom. — Brenda Stoter Boscolo (@BrendaStoter) 6 januari 2018

Veel twitteraars zijn geschokt over de opmerkingen van Jort Kelder. Online worden al vergelijkingen gemaakt met bijvoorbeeld rapper Boef en Forum voor Democratie-Kamerlid Thierry Baudet, die in zijn boek insinueerde dat vrouwen graag “verkracht en hard aangepakt zouden willen worden”, zegt ook een Twitteraar (zie hieronder).

Wat Jort Kelder in zijn radio programma zei is vele malen erger dan wat Boef zei. Eerder insinueerde ook Thierry Baudet hetzelfde in zijn boek. Namelijk dat vrouwen graag door hen verkracht en hard aangepakt zouden willen worden. Dat ze daarop aandringen. Echt ziek en pervers! — Shabir Burhani (@ShabirBurhani1) 6 januari 2018

Rosanne Hertzbeger probeerde de situatie te sussen door achteraf op Twitter aan te geven dat Jort Kelder het waarschijnlijk anders bedoeld had:

“Niet iedereen die iets onnozels zegt is meteen een seksueel roofdier. Zover ik begreep probeerde Jort Kelder te zeggen dat vrouwen anno nu ook jagen en seksueel assertief zijn. Volgens mij had verkrachting er niet veel mee te maken. Stomme opmerking. Geen misdrijf.”

Niet iedereen die iets onnozels zegt is meteen een seksueel roofdier. Zover ik begreep probeerde Jort Kelder te zeggen dat vrouwen anno nu ook jagen en seksueel assertief zijn. Vlgs mij had verkrachting er niet veel mee te maken. Stomme opmerking. Geen misdrijf. — Rosanne Hertzberger (@ryhertzberger) 6 januari 2018

Al met al een hele pijnlijke uitspraak, zeker voor iedere vrouw die ooit met verkrachting of aanranding te maken heeft gehad. Jort Kelder heeft zelf nog niet gereageerd.

