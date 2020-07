José is blij met de bodypositivity-beweging, maar zit toch met een duivels dilemma

Natuurlijk is bladenmaker en journalist José Rozenbroek voor bodypositivity. Natuurlijk zouden we onze onvolmaakte lijven moeten omhelzen met onze kipfiletarmen. Maar zit er ook niet een gevaarlijk addertje onder het gras?

In wat voor wereld leven wij? Daar kun je veel antwoorden op geven. Een ervan is: Linda de Mol gaat in een bikini op de cover van haar magazine en het land staat even op zijn kop. De ene helft van Nederland buitelt op social media over elkaar heen om te roepen hoe goed en stoer en ‘dapper’ Linda wel niet is, de andere helft vindt dat ze zich aanstelt want ‘je ziet haar buikspieren, dus waar zeurt ze over’. En dan zijn er natuurlijk ook nog de trollen en andere enge mannen die vinden dat iedereen boven de 25 lelijk, vies en oud is en daarom dood moet.

Waarom ging Linda halfbloot op de foto en waarom is dat zo spraakmakend dat zelfs Nos.nl er een artikel aan wijdt? Omdat, zo zegt ze zelf in haar voorwoord, “75 procent van de Nederlandse moeders niet of nauwelijks op haar eigen vakantiefoto’s staat en 87 procent van de vrouwen nooit een foto in badkleding online plaatst.” Dat vonden ze op de redactie heel herkenbaar, maar ook bizar en treurig. “Moeten we daar in het kader van de bodypositivity niet eens een punt van gaan maken? Dat het eigenlijk belachelijk is dat het lijkt alsof wij niet mee waren op vakantie?”