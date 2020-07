Bladenmaker, journalist en nieuwsjunk José Rozenbroek is blij dat haar wieg niet op het erf van Sieta of een van de andere boeren van FDF stond. “Het zullen je ouders maar wezen: wie niet luisteren wil, krijgt een draai om zijn oren.”

Op het gevaar af dat er komende week een paar trekkers door mijn straat denderen die de gevel van mijn stadse woning komen rammen, zeg ik het toch maar hardop: wat ben ik blij dat mijn wiegje niet stond op het erf van Sieta van Keimpema. Je weet wel, die Friese boerenactiviste en bestuurslid van Farmers Defence Force, die vrouw met dat zuinige mondje en die pikzwart geverfde haren. Sieta mocht woensdagavond bij Op1 weer haar ongenuanceerde meningen spuien zonder dat iemand heel hard durfde te roepen: ‘Ho, ho, nu ga je te ver en het is gewoon niet waar wat jij beweert.’

Over landbouwminister Carola Schouten zei ze dat die misschien dan wel was geboren in een boerengezin, maar dat dat nog niet betekende ‘dat je een boerenhart hebt. Als je weleens naast een koe hebt gestaan, betekent dat nog niks.’ Nu weten we allemaal dat Schouten een boerendochter is. Haar vader overleed toen ze 9 was, en daarna hield haar moeder de boerderij draaiende samen met haar 3 dochters. In een interview vertelde Schouten: ‘We hadden een veehouderij met 70 koeien, dus er moest gelijk gewerkt worden. Op zaterdag moesten wij de melktank schoonmaken, de hokken uitmesten, allerlei klusjes doen, terwijl vriendjes en vriendinnetjes op voetbal of zwemmen zaten.’

Hoezo heeft Schouten geen boerenhart? Wat Sieta ook nog met droge ogen zei: ‘De minster stelt dat ze is bedreigd. Ik heb dat niet gehoord en niet gezien, dus dat lijkt me nogal overdreven.’ Nee, natuurlijk Sieta, als jij het niet hebt gehoord, is het niet waar. Hoe bekrompen kan je wereldbeeld zijn?

Leugens

Waarom durft niemand hard op te treden tegen die boeren van Farmers Defence Force die de ene leugen na de andere debiteren en die hun eigen gelijk met trekkers erin willen rammen? Toch niet omdat zij, zoals ze jankerig beweren, ‘zorgen voor ons dagelijks eten’? 80 procent van onze landbouwproductie wordt naar het buitenland geëxporteerd. Intussen wordt de Nederlandse grond uitgeput en halen we de Europese milieurichtlijnen niet omdat we overproduceren en veel te veel dieren opgestapeld hebben in ons kleine landje.

Nee, we durven niet tegen ze op te treden omdat we hartstikke bang zijn. Hun intimiderende praktijken zijn ongekend in ons polderlandschap. Tegen hun trekkers kunnen alleen maar legertanks op, en daar wil je toch niet aan denken. Die boeren van FDF zijn zo agressief omdat we aan hun boterham dreigen te komen. Nu hebben vele boeren in het Nederland het ongetwijfeld zwaar, ze werken keihard in hun met schulden behangen bedrijven, maar ze willen er niet aan herinnerd worden dat hun bedrijfstak al decennialang zwaar wordt gesubsidieerd. Ze willen er niet aan dat tijden en inzichten veranderen, dat klimaatverandering niet langer kan worden ontkend, dat er iets moet worden gedaan aan de hoge stikstofuitstoot die voor een groot deel op het conto van de landbouw komt. De boeren die wij op televisie zien, willen dat alles bij het oude blijft, stoppen hun kop in het zand en behandelen hun minister als drek. Ze willen niet luisteren naar redelijke argumenten, maar omgekeerd geldt: wie niet naar hen luistert, kan een draai om de oren krijgen. Ik zei het al: ik ben blij dat mijn wiegje niet stond op het erf van Sieta van Keimpema of een van de andere boeren van FDF. Het zal je moeder of vader maar wezen. Ouders die er geen been in zien om hun nageslacht op te zadelen met een zwaar vervuild, uitgeput land. Ouders die je een draai om de oren geven, mocht jij het wagen zachtjes tegen te sputteren. Ouders die opvoeden met harde hand, want wie niet horen wil, moet maar voelen.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink