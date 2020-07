Bladenmaker en journalist José Rozenbroek (59) moet sinds de coronacrisis vaak aan haar schoonmoeder denken. Hoe had zij als – ze nog geleefd had – de coronatijd doorgebracht? Wegkwijnend in haar eentje? De familie als vage schimmen voor haar het raam?

Laten we bij een 2e golf het welzijn van oude mensen vooropzetten en niet hun ‘veiligheid’.

De laatste maanden heb ik vaak aan mijn schoonmoeder gedacht. De moeder van mijn ex moet ik eigenlijk zeggen, maar toen haar zoon en ik ruim 20 jaar geleden uit elkaar gingen, beloofden zij en ik dat wij bij elkaar zouden blijven. Ik kwam al bij haar over de vloer toen ik een 17-jarig meisje was en ze zei vaak dat ze me als haar 5e kind beschouwde.

Op de rouwkaart werd ik genoemd als ‘bijna-kind’, en dat deed me goed, want ik beschouwde haar als mijn bijna-moeder. Tijdens de lockdown verzuchtten mijn dochters en ik bijna elke week tegen elkaar dat we blij waren dat oma deze tijd niet meer hoefde mee te maken. Ze zou nog meer vereenzaamd zijn dan ze al was. De laatste 10 jaar kwam ze nog nauwelijks buiten deur, hooguit voor een moeizame tocht naar de Albert Heijn in het dorp waar ze haar kenden en haar hielpen als dat nodig was. Voor de rest scharrelde ze rond in het oude familiehuis.

Als we langskwamen zette ze thee in haar keukentje, speculaasjes en Merci-chocolaatjes op een schaaltje erbij. Later in de middag dronken we een glaasje witte wijn en aten we zoute stokjes. Op de glazen salontafel stonden de bloemen die we hadden meegebracht, altijd felle kleuren, want op het einde van haar leven was ze vrijwel blind. Ze was altijd als een kind zo blij met de bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen, ze klaagde nooit dat we te weinig kwamen – ‘Ach, jullie zitten in het spitsuur van het leven’ – altijd zwaaide ze ons uit met beide armen boven haar hoofd tot de de auto om de hoek was verdwenen.

En altijd zeiden we tegen elkaar, tikje schuldbewust: ‘We moet toch vaker naar oma toe, ze wordt wel erg oud en ze is wel erg alleen.’ Wat hadden wij gedaan als oma nog had geleefd in coronatijd? Waren we dan naar Driebergen gereden om naar haar te zwaaien op veilige afstand in de tuin? Ze had niet eens kunnen zien wie die schimmen waren, daar voor het raam. Had haar zoon die om de hoek woont dan 3 keer in de week de boodschappen voor de deur gelegd in plaats van even langs te wippen voor een kopje koffie en een praatje? Mijn hart breekt als ik daaraan denk.

2, 3 maanden alleen in dat grote huis, de televisie op volle sterkte aan, want ondanks haar toenemende dementie had ze het toch willen weten en begrijpen, van die corona, en wat Rutte zegt en die man met die grijze baard, kom, hoe heet hij ook alweer. Of stel dat ze inmiddels, niet ondenkbaar, in een verpleeghuis was beland? Ik moet er niet aan denken.

Anne-Mei The, hoogleraar dementie, schreef erover afgelopen weekend in de Volkskrant, hoe met alle strikte coronamaatrdegelen het welzijn van ouderen werd opgeofferd aan de ‘veiligheid’. Ze heeft het in haar stuk over de verpleeghuizen waarin ‘de staf veel praat over eenzaamheid en iedereen het zielig vindt voor de bewoners en familie, maar waar ook wordt gezegd met een berustende gelatenheid: het is nu eenmaal zo, we kunnen er weinig aan doen. Dus worden de veiligheidsrichtlijnen die van bovenaf zijn opgelegd strikt opgevolgd.’

Inmiddels weten we dat mensen niet alleen doodgaan aan een geniepig virus, maar ook weg kunnen kwijnen en zelfs sterven bij gebrek aan warmte, liefde en aandacht. Ik hoop dat bij een 2e coronagolf zorgverleners, familie, buren en mantelzorgers aan de kwaliteit van leven denken van alle mensen die zoals mijn schoonmoeder, ja, de dood incalculeren, maar dan wel een menswaardige dood. Dat we met z’n allen buiten de lijntjes durven te kleuren en indien nodig schijt hebben aan nieuwe opsluitingsverordeningen van Rutte en die man met die grijze baard, kom, hoe heet hij ook alweer.

