José vraagt zich af: wie is nou de gekke gerrit als het over de gezondheid gaat?

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek (59) is een nieuwsjunk. Sinds het uitbreken van de coronacrisis volgt ze alle ontwikkelingen op de voet.

Op de Albert Cuypmarkt, vlak achter mijn huis in het hartje van de Amsterdamse Pijp, koop ik vaak mijn kaas en vis en groenten. Vroeger, dus voor corona, kon je er elke dag van de week over de hoofden lopen – Amsterdammers die er hun dagelijkse boodschappen doen en een gigantische hoeveelheid toeristen. Ik vroeg me altijd af wat zij daar zochten, want door hun aanwezigheid was de Cuyp al lang niet meer wat-ie ooit was geweest; de helft van die kramen verkocht inmiddels allemaal dezelfde bloedeloze goedkope souvenirs – mutsen en sweaters met Amsterdam erop – en verpakte Edammer kazen.

Advertentie

Sinds corona is het rustig op de markt. De helft van de kramen is verdwenen – ik weet nooit of mijn favoriete kaas-, vis- of groentekraam er wel staat die dag – en het aantal buitenlanders dat eroverheen slentert, is drastisch afgenomen.