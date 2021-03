Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week over het veelbesproken Meghan en Harry-optreden bij Oprah.

We gingen er eens goed voor zitten, met thee en chocola en een dekentje over onze knieën, voor het interview van Meghan en Harry met Oprah Winfrey. Meghan en Oprah trapten samen af, onder een pergola in een Hof van Eden-achtige tuin, wat natuurlijk een schril contrast moest vormen met de koude kille gevangenis die Buckingham Palace heet. De interviewer droeg een zakelijke bril en de geïnterviewde een zwarte overslagjurk met een lotusbloem – royaltywatchers zagen een sluwe verwijzing naar eenzelfde soort jurk van Wallis Simpson – die andere gescheiden vrouw die in 1936 het Britse koningshuis in een diepe crisis stortte toen koning Edward aftrad om met haar te kunnen trouwen.

Half leven als actrice

Mijn achterdocht begon toen Oprah de kijker verzekerde dat niet van tevoren was afgesproken waar het interview wel of niet over zou mogen gaan. Ja hoor, tuurlijk, geloven we meteen – alsof deze gepokte en gemazelde hoofdrolspelers ook maar iets aan het toeval zouden overlaten. En toen Meghan haar verhaal begon te vertellen, bekroop me onmiddellijk het gevoel dat me wel vaker besluipt wanneer ik acteurs interview: wat is er wáár van wat mij hier wordt verteld? Acteurs blijven acteurs en het is niet makkelijk te achterhalen wanneer ze liegen, de feiten verdraaien, een verhaal verzinnen of gewoon simpelweg de waarheid vertellen.

Meghan had er al een half leven als actrice opzitten toen ze verliefd werd op Harry en het naïeve plaatje dat ze van zichzelf schetste is bijna lachwekkend: de Amerikaanse filmster die haar prins nog nooit had gegoogeld, zich niet had verdiept in zijn geschiedenis en zijn familie geheel onbevangen tegemoet trad. Ook de rol van slachtoffer die ze de laatste jaren met verve speelt, die van hulpeloos vrouwtje dat altijd onzeker de hand en de blik van haar man zoekt, roept wrevel bij me op, ook al heeft ze ongetwijfeld duizend legitieme redenen om zich gekwetst en vernederd te voelen.