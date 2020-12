Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze keer het meest bizarre nieuws: de Hema heeft besloten open te blijven, want ze vindt zichzelf onmisbaar als het gaat om ‘essentiële’ levensbehoeften als slagroomtaart, tompoezen en Jip-en-Janneke-wijn

Het akeligste moment tijdens de toespraak van Rutte was het moment dat tot me doordrong dat die rare achtergrondgeluiden afkomstig waren van demonstranten die langs de Hofvijver aan het fluiten, schreeuwen en met lepels aan het timmeren waren. Vlak daarvoor was de vriendin met wie ik samen aan het kijken was, al naar het raam en de tv gelopen om uit te vinden waar dat vreemde lawaai vandaan kwam. Ook de minister-president leek onrustig; pas toen hij de herrieschoppers in zijn verhaal had kunnen betrekken leek hij de boel weer onder controle te hebben (‘Néé, het is geen onschuldige griep zoals sommige mensen nog steeds denken, bijvoorbeeld die demonstranten buiten.’).

Gelukkig bleek het maar een handjevol idioten dat daar aan het demonstreren was en de politie maakte al snel een einde aan hun protest.

Wat bezielt mensen toch om corona niet serieus te nemen en te denken dat Rutte en zijn maten ons voor de lol in een wekenlange lockdown gooien? Hoe vaak moet je ze uitleggen dat het niet zozeer gaat om het redden van levens van stokoude mensen, het ‘dorre hout’, mensen die anders toch wel binnenkort doodgaan, maar dat het belangrijkste argument is dat de zorg niet doordraait, dat de intensive care bereikbaar moet blijven, dat de andere zorg niet weer wordt uitgesteld?