José heeft te doen met Hugo de Jonge: ‘Chef corona zijn én lijsttrekker: dat houdt geen mens vol’

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze keer is dat Hugo de Jonge.

“Ooit waren zijn schoenen het meest opvallend aan hem, maar dat is inmiddels honderd jaar geleden. De laatste tijd vielen vooral zijn wallen op, dat hij er steeds hologiger uit ging zien, dat hij grauw zag ondanks zijn zonnebankkleurtje.

Op een kille grijze middag in december komt Hugo de Jonge (43) eerder thuis dan gewoonlijk. Zijn vrouw Mireille kijkt verbaasd op. Haar man smijt zijn loodgieterstassen in een hoek van de keuken, legt hij zijn hoofd op de tafel en zegt: ‘ik wil niet meer.’ Daarna moet hij een potje janken. Hij snottert dat het gemeen is. Roept dat iedereen hém moet hebben. Brult dat hij toch zo verschrikkelijk zijn best doet. Snikt dat het niet eerlijk is. Zoon Ismael (15) en dochter Sarah (13) die op hun kamertjes zitten te chillen komen op het lawaai af en blijven halverwege de trap verschrikt staan. Zo hebben ze papa nog nooit horen huilen. Mireille aait hem over zijn bezwete kuif en natte wangen. ‘Stil nou maar schatje’, zegt ze. ‘Twee banen is ook wel veel. En chef corona zijn én lijsttrekker: dat houdt geen mens vol.’ De volgende dag vertrekt Hugo naar het Binnenhof en ligt zijn taak als lijstrekker van het CDA neer.

Zou het zo zijn gegaan? Zal hij opgelucht zijn of toch een kater hebben? We weten het niet, bovenstaande scene is aan mijn keukentafel verzonnen, maar het lijkt me voorstelbaar. Ik heb ook wel eens dat moment gekend, dat je je voelt als een uitgerekt elastiekje dat op knappen staat.