José: “Mark leek precies als mijn broertje toentertijd, en ook nu trapte niemand erin”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week over de leugens van Rutte.

Bij mijn kleine broertje zagen we altijd precies wanneer hij loog. Wanneer hij ontkende dat hij aan mijn stiften had gezeten of aan de autootjes van mijn broers, zijn boterham had weggegooid, of ons snoep had gejat. Dan trok hij een vroom gezichtje, met neergeslagen oogjes en een braaf mondje. Zijn geniepige smoeltje noemden we dat. ‘Lexje, je liegt!’ riepen dan zijn vijf broers en zussen. En dan gingen we op hem zitten tot hij om genade smeekte en de waarheid eruit werd geperst.

Advertentie

Leugens

Mijn broer woont tegenwoordig in Australië, ik zie hem zelden tot nooit, maar gisteren en vannacht toen ik Rutte bezig zag, moest ik aan hem denken. Mark leek precies als mijn broertje toentertijd, en ook nu trapte niemand erin. Rutte loog, daar twijfelde niemand aan. Eén verschil met mijn broertje: hoe meedogenloos zijn collega-fractievoorzitters hem ook bij zijn nekvel grepen, hoe ferm zijn strot ook werd dichtgedrukt, de waarheid werd er niet uitgewrongen. Ik werd er akelig en verdrietig van, van zoveel ontluisterend gedraai en gejok in het belangrijkste huis van ons land.