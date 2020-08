José houdt nog meer van Michelle Obama sinds ze zonder schroom over haar overgang vertelde

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek (59) is een nieuwsjunk. Vooral sinds het uitbreken van de coronacrisis volgt ze alles op de voet.

Een paar jaar geleden schreef ik voor Linda. een verhaal over de overgang, of liever over het taboe dat nog altijd kleeft aan deze fase in een vrouwenleven. Een taboe dat Linda zelf in leven hield omdat ze, zoals ze toentertijd in een talkshow beweerde, de overgang niet sexy vond en er niet over wilde lezen in haar eigen blad.

Nee, de overgang is niet erg sexy. Van mijn moeder kan ik me herinneren dat ze klagerig werd, huilerig, zich nutteloos voelde, veel op de bank lag. Dat ik haar rug moest krabben, want ze kreeg er ook nog eens jeuk van. Ik was een jaar of zestien en dat gezeur van haar vond ik maar lastig en pathetisch. Ergens in die tijd moet bij mij het idee hebben postgevat dat ik die duistere periode waar middelbare vrouwen zich vol zelfbeklag doorheen worstelden, gewoon ging overslaan.

Rooie kop

Zo rond mijn vijftigste werd ik tot nederigheid gedwongen, want de overgang, die kun je helemaal niet negeren, merkte ik bij de eerste signalen. Ik belde mijn huisarts en zei: ‘Ik slaap slecht en ik heb geen zin in een rooie kop op mijn werk. Ik wil aan de hormonen.’ Dat was nog een heel gedoe, want mijn toenmalige huisarts stamde uit het jaar nul en dacht nog dat je van hormoontherapie borstkanker kreeg (niet waar, maar daarover een andere keer). Van dat artikel kwam vervolgens een no-nonsense overgangsboek dat binnenkort een vijfde druk beleeft. Dat is best bijzonder in deze tijd waarin boeken zelden of nooit zelfs maar een tweede druk halen. Daar ben ik stiekem best een beetje trots op. Wat ik vervolgens niet van de daken schreeuw – hoe je het ook wendt of keert, de menopauze blijft een beetje gênant onderwerp en ik ben toch bang om als het overgangsvrouwtje te worden bestempeld.