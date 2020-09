José: “Moria staat in brand, hoe armoedig en beschamend dat wij weg blijven kijken”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek schrijft columns voor Libelle. Deze week schrijft ze over de verschrikkelijke brand in Moria.

Jarenlang zeilde ik elke zomer een weekje mee met een vriend die een zeilboot bezit. Niet zo’n bootje waarmee je ternauwernood de Friese meren kan bevaren, en ook niet zo’n proletenjacht, nee, een oud, stoer, zeewaardig schip. De boot lag bij Leros, een Grieks eiland aan de oostkust van Griekenland – Turkije kon je in de verte zien liggen. Elk voorjaar nodigde hij wat vrienden uit om een weekje met hem mee te varen. Dat waren geweldige vakanties waarin we van het ene beeldige haventje naar het andere schattige baaitje zeilden.

In de vroege zomer van 2015 zagen we op een ochtend, toen we slaperig de kajuit uit kropen, hoe een schip van de Griekse marine aanlegde in de haven en hoe vervolgens een groep mensen van boord werd gehaald en langs de kade afgevoerd naar het politiebureau. Over de vluchtelingencrisis hadden we dat jaar elke dag gelezen in de krant; duizenden en duizenden mensen waren op de vlucht geslagen voor de burgeroorlog in Syrië en kochten voor veel geld een krappe plek in een gammel rubberbootje om de oversteek te wagen van Turkije naar Europa.

Opeens speelde dat drama zich pal voor onze neus af. We zagen de vluchtelingen later terug in het dorpje, groepjes jonge mannen hangend aan de kade, kijken op hun telefoon, vrouwen met hoofddoeken en lange rokken op de bankjes langs het water. In de bermen en langs de strandjes slingerden gele en oranje zwemvesten. Ik betrapte mezelf erop dat ik ervan wegkeek als ik op een terras een Griekse salade met een glaasje wijn bestelde of in mijn bikini ging zwemmen. En vroeg me af wie zich nu het meest misplaatst voelde, ik de toeriste met haar zonnehoed en zeilboot, of die vluchtelingen die daar rondhingen, wachtend op een ongewisse toekomst. Ik geneerde me voor hen, maar ook voor mezelf – ik realiseerde me dat ik eigenlijk niet geconfronteerd wilde worden met hun leed.

We zijn vijf jaar verder. Het vluchtelingenprobleem heeft Europa opgelost door een deal met Turkije te sluiten waar niemand trots op is en die ons veel te afhankelijk maakt van de grillen van Erdogan. En toch haalden we opgelucht adem, want liever dát dan een eindeloze stroom vluchtelingen waar niemand zich raad mee weet. De mannen, vrouwen en kinderen die in Griekenland strandden, hebben we opgesloten in overvolle vieze kampen. Daar moeten ze afwachten tot over hun lot wordt beslist. En omdat niemand het weet, zitten velen daar nu al jaren onder afgrijselijke omstandigheden. Ze raken moedeloos, radeloos, gefrustreerd.

Moria op Lesbos vertelt wel het meest treurige verhaal. Dat kamp is gebouwd voor 3.000 vluchtelingen, maar er wonen 13.000 mensen; in het voorjaar waren dat er zelfs 20.000. Op 13 maart van dit jaar sloeg Artsen zonder Grenzen alarm: “In sommige delen van het kamp is er slechts één kraan voor elke 1300 mensen, zonder zeep. Gezinnen van vijf of zes mensen slapen in tenten van maximaal drie vierkante meter. De simpele aanbevolen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn voor hen onmogelijk. Denk hierbij aan veelvuldig handen wassen en het beperken van sociaal contact.”

Vorige week was het zover: Het coronavirus brak uit in het kamp waar de spanning al om te snijden was. De mensen raakten in paniek en de vlam sloeg in de pan. Er ontstond brand en de 13.000 bewoners sloegen op de vlucht voor de rook en het vuur.

Weer zitten we met de handen in het haar. Wat moeten we doen met deze mensen? De Nederlandse regering heeft al gezegd dat het niet van plan is vluchtelingen uit Moria op te nemen, wel is een miljoen euro aan noodhulp toegezegd. Wat een armoedige, beschamende reactie. Eén ding lijkt mij duidelijk; we kunnen met geld niet alles afkopen. En met mijn boerenverstand denk ik: een simpele lossing ligt voor de hand: 27 EU-landen, 13.000 vluchtelingen: als elk land zich ontfermt over nog geen 500 mensen is het probleem Moria opgelost.

Maar ik vrees het ergste. Dat we massaal weer weg zullen kijken, net zoals ik toen deed, in dat dorpje op dat kleine Griekse eiland voor de kust van Turkije.

Tekst: José Rozenbroek Beeld: iStock