Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Deze column is geschreven met alle oorlogsslachtoffers (en misdadigers) in gedachten.

“Aan wie denk jij vanavond tijdens de 2 minuten stilte?” Ik zit in de auto naar mijn werk en luister naar Spraakmakers van NPO Radio 1. Verslaggever Ghislaine Plag vraagt de luisteraars te reageren. En dat doen ze, in groten getale. Een half uur lang luister ik naar mensen die bellen met hun verhalen. Er belt een man die vanavond 63 familieleden zal herdenken die zijn vermoord in de vernietigingskampen van Sobibor en Auschwitz. Er is een vrouw die over haar moeder vertelt, koerierster in de oorlog. Er volgen meer verhalen over deportatie en verzet. Elke bijdrage, hoe eenvoudig ook, is indrukwekkend en ontroert me.

Doodsangst

Mijn gedachten dwalen af naar mijn eigen moeder die 18 was toen de oorlog uitbrak. Ze sprak er niet vaak over, maar als ze een borreltje ophad kwam ze weleens los. Hoe ze Joodse kinderen naar onderduikadressen in het hele land bracht, hoe soms Duitse officieren in dezelfde trein zaten, die ene keer zelfs in dezelfde coupé. De doodsangst die ze uitstond. Hoe ze met vrolijk geflirt de aandacht had proberen af te leiden van de donkere kleuter die naast haar zat.