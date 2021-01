José Rozenbroek: “Arib heeft alles in huis om Asscher op te volgen”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt.

Op een warme avond in de zomer van 2013 interviewde ik Lodewijk Asscher voor Libelle in het Amsterdamse Lloyd Hotel. Door de zenuwen en de klammige hitte kreeg ik een enorme opvlieger precies op het moment dat ik hem de hand schudde. De jonge minister – Asscher was toen 38 jaar – deed tactvol alsof hij mijn rode konen en plakkerige bloesje niet zag. We spraken over de werkloosheid waaronder Nederland op dat moment zuchtte en over zijn drie kleuterzoontjes die dachten dat ‘hij de koning hielp’. Hij vertelt dat het ‘dankbaar werk’ was wat hij deed. ‘Je kunt echt mensen helpen, je kunt het verschil maken.’

Politiek onder een vergrootglas

Ik vroeg hem wat hij zou doen als morgen het kabinet zou vallen. Hij antwoordde dat hij geen idee had, maar dat hij in zijn Amsterdamse tijd – Asscher was voordat hij minister werd wethouder in Amsterdam – er wel over had gefantaseerd: ‘Dat we op reis zouden gaan, een tijdje ergens anders zouden leven.’ Glimlachend: ’Ik zag mezelf vissen in zee. Ik heb nog nooit gevist, maar dat paste in dat beeld.’

En nu is hij dan gevallen, als lijsttrekker van de PvdA, over de toeslagenaffaire, de harde en naar later bleek vaak onmenselijke fraudeaanpak van de Belastingdienst en waarvoor Asscher toentertijd de verantwoordelijke minister was.