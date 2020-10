José Rozenbroek: “Mijn moeder was een verwoede wandelaarster. Ik haatte het”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week: er komt geen einde aan corona en hoe fijn wandelen kan zijn, juist in deze tijd.

De eerste lockdown afgelopen voorjaar had iets romantisch, bijna op het sentimentele af. Wij met z’n allen tegen het onbekende gevaar. Zoiets. De straten waren leeg, binnen bakten we bananenbrood en via de iPad zwaaiden we naar onze breekbare oudjes met onderliggend leed die we hadden opgesloten in hun huizen. We keken naar het Journaal, Frontberichten en OP1 totdat corona ons geheel bij de lurven had en we nog maar een glaasje namen. Elke dag zetten we 10.000 stappen, onze medeweggebruikers met een ruime boog omzeilend.

Nu is de stemming anders. We kunnen geen bananenbrood meer zien en geen pandemiedeskundige meer horen, en van weekhartige eensgezindheid is geen sprake. Onze breekbare oudjes zijn dood of in opstand gekomen tegen de afgedwongen eenzaamheid. Die 10.000 stappen per dag haal ik allang niet meer, opgeslokt als ik ben door andere zaken. Terwijl die dagelijkse wandeling ongeveer het enige is waarnaar ik naar terugverlang, het lopen door de uitgestorven stad die zijn schoonheid toonde, langs de zee of in de bossen.

Wandelen

Afgelopen zaterdag trok ik weer eens de wandelschoenen aan en ging met twee vrienden uit wandelen. Een van hen had een route gevonden in de bossen rondom Driebergen op de Utrechtse Heuvelrug. Toevallig ook het dorp waar mijn ouders de laatste twintig jaar van hun leven woonden, voordat ze als dor hout afbraken van de boom des levens (járen voor corona, geen zorgen). Mijn moeder was een verwoede wandelaarster en als klein kind sjokte ik elke zondag twee uur lang achter de familie aan die onder haar leiding een verplichte wandeling maakte. Ik haatte het.

Eenmaal volwassen deed ik alles op de fiets, maar op een gegeven moment moest ik bekennen dat ik meer op mijn moeder ging lijken dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik zag het in de spiegel en op foto’s. En net als zij ging ik van wandelen houden, van het cadans van mijn stappen, de ene voet voor de andere, de frisse lucht, het tempo waarbij je de wonderlijke kromming van een boom en kleine beestjes op het pad kan zien en het ruizen van de wind door de bladeren kan horen.

Ook in de bossen bij Driebergen heb ik heel wat stappen liggen. Als ik met mijn dochters op zondag bij mijn ouders ging lunchen liepen we daarna altijd nog een uurtje. Of twee. We speelden boompje verwisselen en Annamaria Koekoek en altijd moesten mijn ouders, hoe oud ze ook waren, nog over een liggende boomstam lopen, de meisje wiebelend achter hen aan.

Herinneringen

Ergens op landgoed Bornia, tussen Zeist en Driebergen, waar zand, hei en bomen zich afwisselen, hebben we veertien jaar geleden haar as verstrooid, mijn vader, de zes kinderen, de aanhang en twaalf kleinkinderen. Mijn broer voorop met de bus met as en en de zilveren soeplepel uit het ouderlijk huis. Om beurten schepten we giechelend van de zenuwen mijn moeder uit over het grond waar ze zo graag had gelopen. in mijn herinnering kwam er geen einde aan aan. We werden er melig van, steeds wilder werd er met de soeplepel gezwaaid.

Ik moest eraan denken toen ik daar zaterdag weer liep. Geen spoor van haar te bekennen. Ook het kruis van takken dat de kleinkinderen hadden gemaakt en waarbij we de allerlaatste restjes hadden uitgestrooid, kon ik niet meer terugvinden. Maar toen de zon doorbrak liep ze een eindje met me op, zo verbeeldde ik mij, tevreden, omdat ik, het kind dat nooit wilde wandelen, daar aan het wandelen was.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink