José Rozenbroek: “Als Mark Rutte nou eens het stokje overhandigt aan Diederik Gommers”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek (59) is een nieuwsjunk. Sinds het uitbreken van de coronacrisis volgt ze alle ontwikkelingen op de voet. Iedere week schrijft ze een column voor Libelle, deze week over de verwarring rondom de coronacrisis.

Met een fotograaf, een stylist en een visagist ben ik op pad met een Bekende Nederlander voor een reportage. We dwalen door het centrum van een Hollands stadje op zoek naar een mooie plek om haar te fotograferen. Dan zien we een fotogenieke groente- en fruitstal waarvan de eigenaar in geen velden of wegen te bekennen is. We wachten een paar minuten en dan begint de fotograaf alvast wat foto’s te nemen vanaf de straat terwijl de bn’er voor de kraam staat. Ze keurt net twee gele paprika’s als de groenteman terugkeert.

Hij is not amused en ook niet vereerd, integendeel, hij is woedend. Wie denken we wel niet dat we zijn dat we zomaar zijn kraam als locatie gebruiken! Het is hier niet de openbare ruimte! Hier kan hij last mee krijgen! Geschrokken maak ik excuses en reken de twee paprika’s af die de Bekende Nederlander heeft bepoteld. De man tiert door. Ik kijk om me heen, het is stil op straat. Waar kan hij precies last mee krijgen, vraag ik voorzichtig. Nou, de covid-maatregelen, dat snap ik toch wel?! Maar wat doen we dan precies verkeerd? Dat weigert hij me uit te leggen. Diezelfde avond krijg ik een mail van de razende groenteboer waarin hij me verbiedt de foto’s te gebruiken. Ook legt hij me uit dat wij onderling niet genoeg afstand hielden en dat hij als uitbater daar verantwoordelijk voor kan worden gehouden ‘met alle gevolgen van dien’.

Verwarring en irritatie

Ik weet niet wie er gelijk heeft – hoewel ik denk dat de beste man echt geen boete had gekregen als wíj op straat de anderhalve meter regel zouden hebben overtreden. Het doet er eigenlijk ook niet toe. Interessanter is dat er blijkbaar een punt is bereikt waarbij de verwarring groot is, de irritatie toeneemt en de ene helft van Nederland loodrecht tegenover de andere helft is komen te staan. De ene groep wil de maatregelen strak handhaven, de andere groep is misschien niet eens zo onwelwillend, maar geeft er zo zijn eigen draai aan. En die ruimte is er, de adviezen zijn geen ge- of verboden, en veel van de regels zijn vaag en inconsequent.

We zijn immers Nederland: het laatste wat we willen is een politiestaat waar een sterke leider met straffe hand regeert en de mensen bang en onderdanig zijn. ‘Een leider die niet leiden wil, een volk dat niet volgen wil.’ Zo vatte Arjan Lubach in de laatste Zondag met Lubach onze volksaard samen, nadat het programma een compilatie had getoond van tv-fragmenten waarin Mark Rutte in alle toonaarden benadrukte dat hij niet de baas was en ook niet de baas wilde spelen, want we zijn een land met allemaal ‘volwassen mensen’ die hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Zo’n leider en zo’n volk: fantastisch in onbezorgde tijden zonder pandemieën en andere rampspoed. Maar nu de besmettingscijfers in razend tempo oplopen en de ziekenhuizen weer in de knel te komen, komen we niet meer weg met halfslachtige adviezen en burgerlijke ongehoorzaamheid. Nog even en we doen het het allerslechtst van alle landen in de wereld. Dat imago willen we evenmin. We zijn immers ook altijd graag het braafste jongetje van de klas dat met het vingertje naar anderen wijst.

Stokje overhandigen

O jee, wat nu? Ik zou zeggen: Als Mark Rutte wat de pandemie betreft nou eens het stokje overhandigt aan Diederik Gommers: IC-arts met groot aanzien en hoog knuffelgehalte, Instagram-influencer met honderdduizenden volgers en ons aller held in bange dagen. Laat Gommers ons de weg wijzen door dit duistere doolhof, ons met zachtmoedige blik dwingen en met ferme hand leiden naar het licht. Van hem houden we allemaal en naar hem luisteren we allemaal – van rapper tot journalist tot groenteboer.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink