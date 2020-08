De dochter (26) van journalist José Rozenbroek appt: “Mam, ik heb ietsiepietsie een loopneus, moet ik me laten testen?”

Journalist José Rozenbroek snapt heel goed dat jonge mensen muiten. Een onzichtbaar virus waar jij niet ziek van wordt; daarvoor leg je toch niet je hele leven voor onbepaalde tijd aan banden? Maar dan appt haar dochter.

“Mam”

“Mam?”

Als een van de dochters zo haar app-conversatie start, kan ik er gif op innemen dat ze iets van me wil. Een truitje of jas uit mijn kast, de auto lenen, goeie raad. Deze keer draait het om het laatste. Overmorgen gaat ze naar Berlijn met een paar vriendinnen, een uitstapje waar ze zich wild op verheugt na al die maanden binnenzitten en nergens naartoe kunnen. Maar, zo appt ze me:

“Ik heb ietsiepietsie een loopneus”

“Echt MINIMAAL”

“Moet ik me laten testen?”

Ik bel haar op. Hoe erg is die loopneus? Heeft ze andere klachten? Nee, niet echt. Toch maar laten testen, zeg ik. Nu heb ik, als ik er goed over nadenk, ook ietsiepietsie een loopneus en tranende ogen, maar ik wijt dat aan de hooikoorts waaraan we in ons gezin allemaal lijden en geen haar op mijn hoofd die aan testen denkt. Maar zij is 26 en behoort tot de leeftijdscategorie die het niet zo nauw neemt met de de coronaregels. “Maar als ik de uitslag nog niet heb voor ik naar Berlijn vertrek?”

Tja, wat moet ze doen? Eigenlijk moet ze in isolatie tot ze weet of ze wel of geen corona heeft, en desnoods de trein zonder haar laten vertrekken. Maar de kans is groot dat het niks is en dan loopt ze wel mooi haar reisje mis… Een duivels dilemma.

Veel verliezers

Corona kent vele verliezers, maar er zijn 2 groepen die het wel heel erg om de oren geslagen krijgt. Ten eerste de groep ouderen die deze lente eenzaam wegkwijnden in hun huizen en verpleeginstellingen waar de deur stevig op slot werd gedraaid om het grote gevaar buiten te houden. Ten tweede de groep jongeren tegen wie nu het vingertje wordt geheven omdat ze niet hun best doen om het virus in te dammen. We kunnen nog zoveel regels uitvaardigen, jongeren zien het gevaar niet of nauwelijks. Dat heeft ook te maken met hun onvolgroeide hersenen die niet aan langetermijndenken doen. Ik moest een paar maanden geleden heel erg lachen toen ik op het journaal zag hoe scholieren 1,5 meter afstand van elkaar moesten houden in hun klaslokalen. Dezelfde tieners die na schooltijd eindeloos met elkaar chillen en het liefst samenscholen rond een mobieltje met een YouTube-filmpje, hun hoofden dicht bij elkaar. Geef ze eens ongelijk: een onzichtbaar virus waar jij niet ziek van wordt – daarvoor kun je toch niet je leven voor onbepaalde aan banden leggen?

Je bent jong en je wilt wat

Het ergst gestraft worden de eindexamenkandidaten: afgelopen lente voor hen geen eindexamen-stunt, geen bandeloze feesten, geen overgangsrituelen, geen reisjes naar Griekenland of Spanje. En nu ze gaan studeren, mogen ze nog steeds niks: geen introductieweek, of, nou ja, één dag met een klein groepje studenten, met een picknick in plaats van met bier. Geen ontgroening, geen kennismaking met aspirant vrienden-voor-het-leven, geen woest leven waarin je alles uitprobeert wat God en je ouders je hebben verboden. In plaats daarvan gaan ze online colleges volgen achter de laptop op hun kamertje bij moeder thuis. Een gegarandeerd recept voor eenzaamheid, depressies en studie-uitval, vrees ik. Daar heeft nog geen deskundige een oplossing voor gevonden, ook al opperen ze nog zo hoopvol in de krant, zoals hoogleraar gedragbeïnvloeding Frank van Harreveld, dat er toch alternatieven zijn: “Het moet toch mogelijk zijn om plezier te beleven op anderhalve meter.” Nee, meneer van Harreveld, als je tussen de 15 en 30 bent, wil je doorgaans bovenop je vrienden zitten, daar ben je jong voor.

Testuitslag

Hoe het met mijn dochter is afgelopen? Ze stapte toch in die trein, met twee mondkapjes over elkaar. Met het voornemen om in Berlijn te fietsen in plaats van het ov te nemen en te picknicken in het park op ruime afstand van haar vriendinnen, tot de uitslag zou zijn doorgebeld. Die kwam gelukkig al na een dag: negatief.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink