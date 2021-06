Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt.

Mijn kinderen gingen vier jaar lang vier dagen per week naar de crèche. Het waren de jaren 90 en er waren vriendinnen, familieleden, buren en wildvreemden die dat heel zielig voor ze vonden. Die me onverbloemd of onderhuids te verstaan gaven ‘dat je geen kinderen kreeg om ze vervolgens weg te stoppen in een kinderdagverblijf’.

Rammelen aan het hekje

In het begin trok ik me dat vreselijk aan, ik had een knoop in mijn maag als ik Judith in de box legde naast een ander kindje dat haar vervolgens een vinger in haar lieve oogje stak. Of wanneer Lotje krijsend aan het hekje stond te rammelen als ik naar mijn werk vertrok. God weet hoe schuldig ik me heb gevoeld. Dat ebde weg toen pal om de hoek kinderdagverblijf Pipoka werd geopend met de liefste leidsters van de wereld: Nanda en Linda. Die meiden waren tien jaar jonger dan ik, maar konden honderd keer beter opvoeden.