José Rozenbroek probeert te achterhalen wat de koning nou eigenlijk bezielde: “Het is maar code geel hoor”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week: wat zou er in Huis Ten Bosch én de Griekse Villa zijn gebeurd? Wat dacht koning Willem-Alexander? “Iedereen in de klas gaat op vakantie! Waarom wij dan niet? We mogen nooit iets! Toe nou pap! Het is maar code geel hoor.”

Vorige week verzuchtte ik dat ik graag fly on the wall was geweest bij de lunch van koning Filip van België en zijn halfzus Delphine. De inkt van mijn stukje was nog niet droog of het volgende koninklijke drama diende zich aan: onze koning en zijn gezin bleek afgelopen vrijdag met het regeringsvliegtuig naar hun Griekse villa te zijn afgereisd voor de herfstvakantie. Op twitter ontstak een collectieve volkswoede. Nu gebeurt dat wel vaker op dit licht ontvlambare medium, maar deze keer had de twitteraars een punt. Dat vonden ook de serieuze media en de politiek. Had de koning ons niet met zalvende woorden en dito blik toegesproken en gezegd dat deze tijden vroegen ‘om solidariteit’? Hoe dom of arrogant of naïef of koppig kun je zijn om zelf lekker op vakantie te gaan, pal nadat Rutte de Nederlanders had opgeroepen om thuis te blijven? Wat had Mark ook alweer gezegd? O ja: ‘Wees niet die eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt.’

Advertentie

Geschrokken van alle commotie keerde de familie zaterdag terug per lijnvliegtuig. Maar niet het hele gezin, zo bleek dinsdagavond. Toen werd duidelijk dat Amalia (16) en Alexia (15) nog een paar daagjes waren gebleven. Het excuus: in het KLM-vliegtuig was niet genoeg plek geweest voor iedereen. Mmm… Ga ik dit geloven? Was er geen andere oplossing? Hadden de meisjes niet het volgende vliegtuig kunnen pakken? Ik ben benieuwd hoe Rutte zich er deze keer uit gaat lullen. Ik benijd de man niet die alle koninklijke faux pas moet goedpraten.

En o, wat was ik afgelopen weken graag als vlieg neergestreken in Huis ten Bosch. Hoe graag had ik alle discussies over de herfstvakantie afgeluisterd.

‘Wat doen we nu met die lockdown? Griekenland afblazen?’ WA, ook niet gek, twijfelt. Hij denkt aan de storm van protest, nog nauwelijks uitgeraasd, over de toelages van hem en Máxima en straks ook nog Amalia. Vijf procent erbij terwijl het land in een ongekende crisis is gedonderd. Vond het volk ook niet leuk. Maar Máxima roept vanuit haar walk-in closet dat ze hard toe is aan vacaciones. De meiden liggen mokkend op de bank met hun mobieltje. ‘Iedereen in de klas gaat op vakantie! Waarom wij dan niet? We mogen nooit iets! Toe nou pap! Het is maar code geel hoor.’ Alexia, smoorverliefd op de Griekse buurjongen, gaat zo hard stampvoeten dat de ruiten trillen.

WA hakt de knoop door. Zijn nieuwe speedboot lonkt. ‘Nou, vooruit dan maar. Maar tegen níemand iets zeggen hoor.’

Had hij buiten die vliegtuigspotter gerekend.

Daarna het gekibbel in de Griekse villa na een blik op Twitter en een telefoontje van Rutte.

WA, balend: ‘De pleuris is uitgebroken. Shit, we moeten naar huis.’

Máxima, vanuit de badkamer: ‘Morgen hoor, niet nu al! Kunnen we morgenochtend nog varen.’

De meiden maken amok. Willen niet mee. Willen aan hun teint werken en met de buurjongens flikflooien. Pakken ostentatief hun koffer met 24 bikini’s uit. Komen met een plan. ‘Waarom gaan jullie niet samen terug? Wij kunnen toch blijven? Kom pap, doe nou niet zo flauw!’

En omdat pap zijn meisjes niks kan weigeren, doet hij niet flauw. Ze komen tot een compromis; de oudsten mogen tot dinsdag blijven. Alleen Ariane moet mee naar huis, die is nog te jong.

De helikopter die hen naar het vliegveld van Athene moet brengen wordt besteld.

‘Maar jullie gedragen je wel, hè. Niet nog meer gelazer. Kunnen we écht niet gebruiken.’

‘Ja, tuurlijk, beloven we! Dag mam, dag pap, dag Arjaantje!’

Zo, die zijn vertrokken.

Binnen wordt keihard Cardi B. opgezet. De buurjongens gebeld. Een bikini uitgezocht.

Komt tijd komt raad. En bovendien: Mark knapt het wel op.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink