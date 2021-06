Het leven loopt weer vol. Allemaal fijn, allemaal heerlijk. Echt, columnist José Rozenbroek kan niet wachten. Maar ze wordt er ook een beetje zenuwachtig van.

Opeens is mijn leven weer vol aan het lopen. Vriendinnen die met me op terrasjes willen zitten, de personal trainer die vraagt wanneer ‘we’ weer gaan beginnen, winkels die lonken met nieuwe zomerkleren, musea die trappelen om voor mij de deuren open te gooien, dochters die een weekendje weg met me willen, de vriend die in het buitenland woont en die vraagt wanneer ik kom. Allemaal fijn, allemaal heerlijk, en heus, ik kan niet wachten. Maar het maakt me ook een beetje zenuwachtig, merk ik. Is het nou de bedoeling dat we weer teruggaan naar het ‘oude normaal’? Doen alsof er nooit een pandemie over de wereld heeft geraasd, gewoon weer het oude leven omarmen, een leven vol prikkels en uitjes, slempen en sloeren?

Advertentie

Hoopvolle geluiden

Wat ik stiekem vooral had gehoopt was dat we met z’n allen een beetje op de rem zouden blijven staan om de planeet nog een kansje te geven. Aan het begin van de crisis hoorde je nog hoopvolle geluiden dat dit het begin was van een andere levensstijl, dat het besef was doorgedrongen dat een mens in wezen niet gelukkiger wordt van eindeloos spullen kopen. Dat duizenden kilometers vliegen om aan de andere kant van de wereld twee weken onder een palmboom te gaan liggen, misschien een beetje ridicuul is.