Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. “Dat hele vaccinatiegedoe legt behalve een klungelige overheidsstrategie nog iets anders bloot: de vaccinatiekloof.”

Op een bloedhete dag in augustus luisterde ik een gesprek af op het strand. Naast me zetelde een echtpaar op leeftijd en met een royale bmi op meegebrachte klapstoeltjes, een gevulde koelbox tussen hen in. Een diepbruine man kwam langs gewandeld, ze kenden elkaar en hem werd hartelijk een biertje aangeboden. Hij ging er eens goed voor zitten in het zand, klaar voor een gezellig potje kankeren. Over corona, over het testbeleid, over de regering en Jaap van Dissel. “Laten jullie je vaccineren als het zover is?” vroeg de kennis terwijl hij met een plop en een sis nog een biertje opende. “Geen denken aan”, zei de vrouw terwijl ze chipskruimels van haar getaande boezem klopte. “Zo’n vaccin vertrouw ik écht niet.” De mannen knikten instemmend.

Voet bij stuk

Ik moet nog wel eens aan ze denken: hoe zou het ze zijn vergaan de afgelopen negen maanden? Zijn ze ongeschonden het jaar doorgekomen, of hebben ze het monster in de ogen gekeken? Hebben ze zich laten vaccineren of toch voet bij stuk gehouden, geroepen dat zo’n vaccin niet anders dan troep kan zijn? Nu hielp het vaccinatiebeleid aanvankelijk ook niet bepaald om vertrouwen bij de mensen op te roepen. De trein kwam maar moeizaam en schokkerig op gang en moest enkele keren een abrupte noodstop maken. Maar inmiddels heeft-ie vaart gekregen en tjoeketjoekt hij gestaag voort: 5.265.860 prikken zijn er as we speak gezet.