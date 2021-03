José Rozenbroek: “Mijn intuïtie wist dit allang: Sigrid Kaag kan ons land leiden”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week wil ze net als Sigrid Kaag dansen op tafel.

O jongens, wij hier thuis gilden en joelden als keukenmeiden toen we hoorden van de verkiezingsoverwinning van D66. We dansten nog nét niet op de tafel. Kaag deed dat wel, zagen we later. Die vrouw met zwaaiende armen en een lach van oor tot oor was dezelfde vrouw die vorig jaar de guts had om te zeggen dat ze op een dag premier wil worden. De partij staat op dat moment, 21 juni 2020, op twaalf zetels, en ze wordt dan ook honend weggezet door iedereen die haar partij niet meteen een warm hart toedraagt. Ook de trouwe achterban kijkt zuinigjes: overspeelt ze zo niet haar hand?

Met een vriend, een van die sceptische D66’ers, sluit ik een weddenschap af: bij meer dan 24 zetels zal hij op champagne trakteren, bij minder ik. Het hele jaar appt hij me geregeld dat hij hoopt dat ik ga winnen, maar dat hij het tegenovergestelde vreest. De peilingen geven hem gelijk: de partij zakt weg naar tien, twaalf zetels. Ik blijf koppig hopen, hoewel ik soms mijn hart vasthoud: als Kaag wereldvreemde uitspraken doet, als ze opeens krampachtig de oer-Hollandse ‘gewone’ vrouw speelt die sneakers draagt en op de fiets soep rondbrengt, als ze zichzelf lijkt te verloochenen als hoogopgeleide, superintelligente vrouw van de wereld. Het geroddel is onderwijl niet van de lucht; ze zou te elitair zijn, te bekakt, Nederland ontgroeid, in de ministerraad haar mond niet opendoen of juist te veel praatjes hebben.

Kaag vs. Wilders