José Rozenbroek: “Ik vind het leuk, een ambitieuze vrouw op sneakers”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week schrijft ze over Sigrid Kaag, de nieuwe lijsstrekker van D66.

Een van de foto’s op Instagram waar ik lang naar heb gekeken is er eentje van minister Sigrid Kaag, de nieuwe lijsttrekker van D66. Het is 6 oktober, een druilerige dag, en de minister komt op een omafiets met blauwe banden over de brug over de Amstel gesuisd. Ze kijkt geconcentreerd naar de keien, alsof ze niet gewend is om te fietsen, wat kan kloppen voor een Nederlander die haar halve leven in het buitenland heeft gewoond. Bovendien is fietsen in Amsterdam voor niet-Amsterdammers een levensgevaarlijke expeditie.

Sneakers

Kaag houdt een papieren zak vast waarin volgens het onderschrift soep zit, waarmee ze is op weg is naar ‘ouderen die er alleen voorstaan’. De verkiezingscampagne is begonnen, dat maakt deze foto duidelijk. Verder draagt ze een groene regenjas en sneakers met een vaag panterprintje en zwarte veters. Die gympen draagt ze niet voor niks, zo weten we sinds gisteren, want haar team heeft hard nagedacht hoe ze haar ‘in de markt’ moeten zetten en parachuteren daarom hun nieuwe lijsttrekker op sneakers. Op de website van D66 wordt het uitgelegd: ‘In de communicatie rondom Sigrid Kaag gebruiken we het symbool van een sneaker. Waarom? ‘Van klassieke pakkenpolitiek naar sneakers en van eindeloze discussies naar actie. Kortom, niet lullen, maar poetsen!’ Daar werd natuurlijk honend op gereageerd op de sociale media. Zo schrijft oud-Quote hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck: ‘Och, och, marketingmensen zijn ook echt de bron van alle ellende hè. Tien keer liever een Spekmantrui dan een vlotte Kaagsneaker.’

Trui

Voor wie de Spekmantrui niet op het netvlies staat gegrift: Hans Spekman, voormalig partijvoorzitter van de PvdA, droeg altijd een zelfgebreide trui of overhemd met Mao-boordje – niet omdat marketinglui dat goed vonden voor het beeld van hem of de partij, maar omdat Spekman gewoon Spekman was en het verdomde iets anders aan te trekken. Zelfs toen alle politici van rechts naar links zich een strakgesneden donkerblauw pak lieten aanmeten, hield hij vast aan zijn morsige uniform dat van alle kanten uitschreeuwde: ‘Ik ben links en ik ben dol op nivelleren.’

Bij Kaag ligt dat anders: daar is die sneaker een weloverwogen ingreep in het imago van deze voormalig top-diplomate met haar deftige stem en intellectuele uitstraling. Ze doet het niet zo goed bij het minder hoogopgeleide deel van het volk, vandaar dat men bij de partij heeft gedacht: hoe kunnen we haar wat aardser maken, wat meer down-to-earth, wat minder highbrow?

Thuiswerken

Kaag droeg al eerder gympen, bij een uitzending van Jinek deze zomer toen ze zich voor het eerst als kandidaat-lijstrekker presenteerde en niet onder stoelen of bank stak dat ze de eerste vrouwelijke minister-president van het land wilde worden. De blik van AD-recensent Angela de Jong bleef eraan hangen temeer omdat Jinek zelf torenhoge hakken droeg. De Jong suggereerde toen al dat die sportschoenen niet zomaar door Kaag uit de kast waren getrokken. Toch laten de Instafoto’s zien dat Kaag tot 1 oktober op hakken en hakjes het land introk om mensen toe te spreken en goede daden te verrichten. Misschien moest ze zelf nog aan het idee wennen.

Sneakers passen ook bij het tijdsgewricht. Nu we allemaal massaal thuiswerken is er geen vrouw die ’s ochtends uit vrije wil schoenen met hoge hakken aantrekt om daarmee door de woonkamer te lopen paraderen. Want, zo weten wij vrouwen maar al te goed: pumps en hoge hakken draag je voor de bühne, en zelden voor jezelf. En het is nog maar de vraag of we straks vrijwillig die martelwerktuigen weer aan onze voeten schuiven.

Hoe dan ook, ik vind het leuk, een ambitieuze vrouw op sneakers. Ze zal ze nodig hebben, want in de politiek moet je meters maken, sprintjes trekken, snel switchen, hoog vliegen, behendig manoeuvreren. Dat gaat makkelijker op een paar verende AirMax’en dan strompelend op killerheels.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink