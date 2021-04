José Rozenbroek: “Nieuwetijdsmoeders en antivaxxers zijn vooral begaan met zichzelf”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. “Achterdochtig dat ik was, dacht ik dat ze een oogje hadden op mijn knappe vader”.

Toen ik een puber was beleefden mijn ouders kortstondig een periode waaraan ze aan ‘zichzelf wilden werken’. Het waren de jaren zeventig, de warme vrijheidswind was eindelijk in de provincie aanbeland, en ook daar gingen de mensen ‘op zoek naar zichzelf’. Mijn moeder kwam euforisch terug van een cursus met prinses Irene waarin ze bomen had gehugd en ontdekt had dat dat ze onderdeel was van de kosmos. Mijn vader ging een week naar Findhorn, een woongemeenschap in Schotland waar bloemkolen zo groot als tafels groeiden ‘puur op liefde’.

Knappe vader

Ze deden nieuwe vrienden op, veelal vijftigplusvrouwen met wilde haren en bonte rokken die regelmatig bij ons aan tafel schoven – ‘rooibosvrouwtjes’, zou een vriend van mij ze nu noemen. Achterdochtige tiener die ik was, dacht ik dat ze vooral een oogje hadden op mijn knappe vader. Sommige van deze vrouwen consulteerden uitsluitend homeopathische artsen, acupuncturisten en kwakzalvers die eczeem, stress of artrose behandelden door je een dure maansteen te verkopen die je onder je kussen moest leggen. Er was ook die kennis die borstkanker kreeg en heilig geloofde dat ze beter kon worden door het Moermandieet te volgen. Chemo en bestralingen wees ze af en zo stierf ze een voortijdige dood. Mijn ouders keken het hoofdschuddend aan.