José Rozenbroek: “De wereld is in een krankzinnig korte tijd onherkenbaar veranderd”

Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Iedere week schrijft ze een column voor Libelle, deze week over wat haar opvalt in Italië, het land dat zo hard getroffen werd door de pandemie.

Terwijl in Nederland vlogger en zangeres Famke Louise en andere bn’ers zich schaarden achter de hashtag #ikdoenietmeermee en daar ook weer schielijk vanachter vandaan kropen toen het ganse land over hen heen viel (‘Sorry, ik zal voortaan iets langer nadenken voor ik zomaar wat roep’), ben ik in Italië, het land dat dit voorjaar zo hard werd getroffen door corona. Er vielen daar zoveel doden dat de angst voor een tweede golf enorm is. Niemand wil terug naar die twee maanden (64 prachtige lentedagen!) waarbij iedereen in zijn huis zat opgesloten en je alleen naar de supermarkt mocht met een officieel document.

Hier in Italië vind je dus geen viruswaanzin-groeperingen, geen rebelse studenten, geen vloggers en zangers die de regels beu zijn en die dat luidkeels kenbaar maken. Uit recent onderzoek blijkt dat 82 procent van de Italiaanse bevolking nog altijd voorstander is van strenge coronamaatregelen. Patrizia, de dame bij wie ik al jaren een huisje huur op een agriturismo op een Toscaanse berg, vertelt me waarom: Italianen zijn geobsedeerd door hun gezondheid. Bij elk pijntje of kwaaltje snellen ze naar de dokter, ze zijn als de dood voor ziektes en malheur. Niet voor niks vind je in elk Italiaans gehucht een apotheek. Bovendien wonen Italianen vaak samen met hun ouders en die willen ze onder geen beding besmetten. Ook Patrizia en haar man Giovanni wonen samen met hun kinderen en met Giovanni’s moede. Die haar eigen appartement heeft aan de achterkant van het grote huis. Patrizia’s vader woonde daar ook. We zagen hem altijd rondscharrelen in de tuin of op een bankje bij het huis zitten, elk jaar een beetje ouder en krommer en tandelozer. Patrizia vertelt dat hij in mei is gestorven. ‘Toch geen Covid?’, vraag ik geschrokken. Nee, geen Covid, zegt ze, hij was 92 en op.

Volgzame braveriken

Op het platteland van Toscane zijn er gelukkig nauwelijks mensen besmet geraakt en toch houdt ook hier iedereen zich aan de regels. Dat gebrek aan burgerlijke ongehoorzaamheid is best opmerkelijk voor een land waar de bevolking nou niet bepaald bekendstaat als geduldige, volgzame braveriken. Maar nu is alles anders. Dat betekent onder andere dat als ik, onnadenkende Nederlander, zonder mondkapje de Coop of het plaatselijke restaurant of café binnenloop, bij de deur onverbiddelijk word teruggewezen. Zonder mondkapje kom je nergens binnen, ook al is het hele lokaal leeg. Pas als je aan tafel zit, mag het af. Dat was in het begin wennen, want ik vergat steeds die dingen in mijn zak of tas te stoppen.

Mondkapjes

Italianen dragen inmiddels hun mondkapje alsof het de gewoonste zaak van de wereld is; als een vanzelfsprekend accessoire, zoals bij ons een sjaal in de winter. Wanneer het mondkapje even niet op moet, zit hij onder hun kin geschoven, hangt het aan een oor of bungelt het aan een pols. Als ik een dagje naar Florence ga, waar het nu rustig is als Haarlem op een willekeurige zomerse dag, moet ik een natuurlijk een mondkapje dragen in de winkels en in de musea. Dus ook in het Uffizi, het grote museum waar je in normale tijden urenlang in de rij staat om binnen te komen en waar de mensen zich verdringen voor alle Italiaanse meesterwerken. Nu de Amerikaanse, Japanse en Chinese toeristen zijn weggebleven, kun je er in alle rust ronddwalen. En dat doe ik, tweeënhalf uur lang, van het ene betoverende schilderij naar het andere. Met een mondkapje voor, net als alle andere mensen die er rondlopen. Pas als je erop gaat letten, realiseer je je weer hoe de wereld in krankzinnig korte tijd onherkenbaar is veranderd. Als ik ‘m even onder mijn neus schuif wegens ademhalingsproblemen wijst een suppoost veelbetekenend naar zijn gezicht. O ja, scusi, pardon!

Dat wordt straks nog wennen in het mondkapjesloze Nederland.