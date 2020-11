Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. Deze week gaat ze in op de vierdelige docuserie Waarom werken vrouwen niet?.

Liesbeth Staats

Waarom werken vrouwen niet? heet de vierdelige KRO-NCRV-serie van journalist Liesbeth Staats die momenteel te zien is op tv. Daarin gaat Staats op zoek naar het antwoord op de vraag waarom Nederlandse vrouwen, inmiddels hoger opgeleid dan mannen, nog steeds hooguit een parttime baantje prefereren. De serie (en vooral de provocerende titel!), roept lekker veel boosheid op, vooral in kringen van momfluencers – nee, ik kende het woord ook niet, maar dat zijn (veelal hoogopgeleide) vrouwen die het fulltime moederschap verheerlijken en daar schattige foto’s van plaatsen op Instagram. Want, zo vragen zij zich verontwaardigd af, waarom zou je als vrouw moeten werken? Waarom mag je niet in alle vrijheid kiezen hoe je je leven invult?

Scheiding

Nou, het antwoord is doodsimpel als je het mij vraagt. Omdat het doodzonde is als je niks doet met je fantastische opleiding. Omdat werken veel voldoening kan geven en vaak steeds leuker en interessanter wordt naarmate je hoger op de carrièreladder komt (wat niet gebeurt als je maar een paar uur per week wilt werken). Omdat het nog meer voldoening geeft wanneer je je eigen broek kan ophouden mocht het tot een scheiding komen – niet ondenkbeeldig nu bijna 40 procent van de relaties strandt. Na een scheiding daalt bovendien de koopkracht van vrouwen met gemiddeld 25 procent. Dat is echt heel veel geld. En dat heeft alles te maken met die deeltijdbaantjes. En, last but not least: kinderen van werkende moeders doen het beslist niet slechter dan kinderen van de moedermaffia.