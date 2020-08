Artsen zien hartklachten soms onterecht aan voor het coronavirus. Een levensgevaarlijke vergissing waardoor meer en meer mensen op de verkeerde afdeling belanden en veel te lang met hartklachten rondlopen. Soms zelfs tot het te laat is. Bij Josine Mooij (38) waren de artsen er maar net op tijd bij. Na drie dagen onterecht op de corona-afdeling te hebben gelegen, moest zij plots met spoed worden gedotterd. “Mijn kransslagader was al bijna helemaal dicht.”

“Ineens lag ik daar, in een ambulance met loeiende sirenes. ‘Zijn die sirenes voor mij?’, vroeg ik het ambulancepersoneel, me niet bewust hoe ernstig de situatie was. Ik lag ten slotte al dagen in het ziekenhuis en met mijn hart was toch niets aan de hand? Mijn klachten spraken volgens de artsen namelijk voor zich: het móest wel corona zijn. Maar na dagen aan onderzoek, kwam toch iets anders naar voren. Ik had helemaal geen corona, maar een verstopte kransslagader en moest nú gedotterd worden. En dus werd ik met spoed overgebracht naar het VU Medisch Centrum.”

Advertentie

Gezonde, jonge meid

“Dat er iets niet goed was, merkte ik een paar dagen eerder. Als gezonde, jonge meid van 38 heb ik een prima conditie. Ik loop graag hard, zoals ik dat ook deed op een middag halverwege april. Al na een minuut of twee merkte ik dat het helemaal niet goed ging. Vanwege een brandende pijn op mijn borst kon ik geen meter verder meer rennen. Ik besloot naar huis te gaan en deed een dag later een nieuwe poging. Weer hield een vlammende pijn op mijn borst me tegen. Wat was er met me aan de hand? ‘Ik zal wel corona hebben’, zei ik tegen mijn man bij thuiskomst. Ik had geen koorts, was niet verkouden, maar had zo’n pijn in mijn longen. Wat kon het anders zijn?”