Ex-K3'er Josje gaat voor een nieuw wild kapsel dat helemaal past bij de herfst

Josje Huisman kennen we natuurlijk al een hele tijd met haar blonde lokken, maar om het najaar echt goed te vieren besloot ze om een heel ander kapsel te nemen.

Op Instagram was Josje vanochtend nog met haar bekende blonde haar te zien, maar vanmiddag zagen we ineens een totaal andere look. Josje heeft haar blonde haar ingeruild voor een grote bos rode krullen. “Ik vind het wel leuk zo’n rode krullenbol”, schrijft ze bij het plaatje.

Bron: Show.nl. Beeld: ANP.