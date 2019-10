Oud-K3'er Josje Huisman deelt foto van haar placenta-pillen

Oud-K3’er Josje Huisman beviel vorig jaar met Kerst van haar zoontje Kamari. Onlangs liet ze weten in de kraamperiode elke dag een deel van haar placenta te slikken.

Op Instagram deelt ze nu een foto van deze ‘placenta-pillen’.

Beetje gek

“Hoe denk je dat ik aan die enorme glow kwam? Placenta-pillen natuurlijk!”, grapt Josje. Ze schrok van alle berichten in de media over het slikken van haar placenta na de lancering van haar boek over bevallingen. “Dat is voor velen misschien een beetje gek, dus ik dacht hier nog even wat extra tekst en uitleg over te geven. Door het te ‘consumeren’ in de vorm van pilletjes wil niet zeggen, dat ik in mijn kraambed met mes en vork mijn placenta heb zitten dineren, haha!”

Poeder

Josje heeft haar placenta laten drogen en het in poedervorm laten capsuleren. “Het nemen van placenta-pillen kan veel vrouwen helpen hun ijzer-waarden weer op peil te krijgen, kraamtranen te verminderen, en eventueel borstvoeding op gang te krijgen”, legt ze uit. Al wil ze vrouwen er wel op attenderen dat dit niet voor iedereen hetzelfde is. “Het is NIET wetenschappelijk bewezen. Daarom is een individuele aanpak zo noodzakelijk.”

Herstel

De voormalig K3-zangers vond het de moeite waard om het te proberen. “Ik voelde mij er goed bij. Voor veel vrouwen is het een hulp tijdens hun herstel na de bevalling en ik dacht: dat wil ik ook proberen. Baat ’t niet, dan schaadt ’t niet.” In haar boek Goed bevallen geeft ze tips aan andere moeders over bevallen, borstvoeding of de fles en huilende baby’s, maar ook hoe je smoothies kunt maken van je moederkoek. Wanneer het boek precies te koop zal zijn, is nog niet bekend.

(Klik op het pijltje rechts in de foto om de foto van de placenta-pillen te bekijken.)

Bron: Instagram. Beeld: ANP