'Josje Huisman heeft haar eigen moeder op staande voet ontslagen'

Josje Huisman heeft haar zakelijke samenwerking met haar moeder beëindigd. Joke Huisman is niet langer de zaakvoerder van haar dochter.

Dit meldt Het laatste nieuws.

Metéén ontslagen

Nee, Josje doet het nu allemaal zélf voor haar eigen bedrijf. Een financieel expert van de Belgische krant laat weten: “Josje heeft plots een uitzonderlijke vergadering gehouden met haar moeder Joke. Tijdens die vergadering werd het ontslag van Josjes mama als zaakvoerder aangekondigd. Dat ontslag is bovendien metéén in werking getreden. Nochtans had Josje haar mama bij de oprichting van haar firma zélf aangesteld als zaakvoerder.”

Hommeles?

We kunnen ons bijna niet voorstellen dat achter deze beslissing kwade bedoelingen zitten. Josje is nu eenmaal 32 jaar en draait al wel even mee in de showbizz, dus weet vast goed wat ze wil op zakelijk vlak. En misschien is haar moeder er wel klaar mee. Des te meer tijd heeft ze nu om van haar kleinzoon te genieten.

Bron: Flair BE. Beeld: ANP