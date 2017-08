Wat schattig: Josje Huisman is dolgelukkig met haar nieuwe vlam

Het is dik aan tussen Josje Huisman (31) en haar nieuwe vlam Clé Gyimah (26). De Amsterdamse art director/producer is jarig en dat werd gevierd met een verliefd kiekje op Instagram.

Josje en Cle vierden zijn verjaardag in het chique Conservatorium hotel in Amsterdam. “Het is zijn verjaardag!”, schrijft de trotse zangeres op Instagram. Voor de gelegenheid had het stel hun zondagse goed aangetrokken. Cle steelt de show in een grijs pak terwijl Josje straalt in een zwart jurkje met rode hakken.

Cle is trouwens niet de enige met een crush op Josje: in bovenstaande video wordt ze wel heel schattig ten huwelijk gevraagd.

Eigen bedrijf

In België, waar Josje woont en werkt, werd al langer gefluisterd dat de twee een relatie hebben. Cle heeft een Ghanese achtergrond en runt in Amsterdam zijn eigen bedrijf. Daarnaast is hij mede-eigenaar van het online lifestylemagazine Ballin’.

Het is zijn verjaardag! 😍❤🎁 Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 31 Aug 2017 om 12:49 PDT

Bron: AD. Beeld: Instagram/ANP