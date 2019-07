Josje Huisman onthult de prachtige cover van haar boek

Na haar carrière als K3-ster heeft Josje Huisman niet stilgezeten. Zo timmert ze hard aan de weg als solozangeres én is ze druk bezig met het schrijven van een boek. Vrijdag onthulde ze alvast de cover.

Mama Josje

Het boek heet Goed bevallen? en gaat over zwanger zijn en moeder worden. Op eerste kerstdag van 2018 beviel Josje van zoontje Kamari. Eerder vertelde de zangeres in tijdschrift &C al openhartig over de periode na de geboorte van haar kleine spruit. In dat interview gaf ze vooral aan dat ze het jammer vindt dat het vaak over het lichaam van de vrouw na de bevalling gaat. “De nadruk ligt zo op hoe je de bevalling uitkomt in plaats van wat je hebt doorstaan”, zei ze toen.

Trots

Vrijdag onthulde Josje op Instagram de cover van het boek. Het is een prachtige foto waarop ze borstvoeding geeft aan de kleine Kamari. “Ik ben nog nooit zó trots geweest op een foto. Dit is de coverfoto van het boek waar ik aan gewerkt heb de afgelopen maanden en nog mee bezig ben, trouwens. Het gaat over de opties die je hebt als vrouw rondom zwangerschap en leuke ideeën en inzichten over bevallen en de kraamtijd”, schrijft ze bij het plaatje.

Liefde

Vervolgens roept ze alle vrouwen op om hun vragen, enthousiasme en liefde te delen. En dat gebeurt volop: onder de foto staat het vol met lieve reacties. “Prachtig!”, en “Zoveel liefde in één plaatje”, klinkt het.

