Josje Huisman zet verrassende stap in haar carrière

Josje Huisman is al een tijdje aan de weg aan het timmeren als zangeres, maar vervult daarnaast ook een belangrijke rol als moeder.

En ook dat wil ze graag delen met anderen, in de vorm van een door haar geschreven boek over het moederschap.

Ervaringen delen

De voormalige K3-zangeres is op eerste kerstdag bevallen van haar eerste kind, zoontje Kamari. Ze kreeg hem samen met haar liefde Cle Gyimah. Al eerder liet ze weten de bevalling als iets zeer krachtigs te ervaren. Haar ervaringen en vooral haar vraagstukken uit haar zwangerschap besloot ze daarom op te schrijven in een naar eigen zeggen luchtig en herkenbaar boek.

Borstvoeding

Het boek heet Goed bevallen? en is verdeeld in in 9 hoofdstukken aan de hand van 9 maanden. Josje het nieuwsgierige aagje wilde haar bevalling zo goed voorbereid mogelijk aangaan. Hiervoor ging ze veel in gesprek met zwangerschapsexperts om vragen beantwoord te krijgen over onder andere borstvoeding en thuisbevallen. Dat is even wat anders dan zingen!

Beeld: ANP