Josje Huisman slikt elke dag deel van haar placenta in: “Ik voel me daar goed bij”

Oud-K3’er Josje Huisman beviel vorig jaar op Kerstmis van haar zoontje Kamari. Nu is ze bezig met een boek over bevallingen.

Josje laat zelf ook iets persoonlijks weten: ze heeft haar placenta na de geboorte laten drogen.

Smoothie

Nu slikt ze elke dag een deel van de placenta in. “Ik heb mijn placenta laten drogen, en ’m in poedervorm laten capsuleren. Ik snap dat dat voor veel mensen een ver-wegshow is, maar ik vond het toch de moeite waard”, deelt ze met het Belgische blad Dag allemaal.

“Ik voelde mij er goed bij. Voor veel vrouwen is het een hulp tijdens hun herstel na de bevalling en ik dacht: dat wil ik ook proberen. Baat ’t niet, dan schaadt ’t niet.” In haar boek geeft ze ook tips aan andere moeders over hoe je smoothies kunt maken van je moederkoek. Wanneer het boek precies te koop zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: ANP