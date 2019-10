Journaalkijkers enthousiast over outfit Annechien Steenhuizen

Voor de presentatie van het 8-uurjournaal heeft Annechien Steenhuizen een hippe leren blouse uit de kast getrokken en die levert haar gelijk veel complimenten op.

“Annechien ziet er top uit vanavond” en “Annechien ziet er spannend uit vanavond”, klinkt het op Twitter. De stoere leren blouse met rits valt duidelijk in de smaak bij de kijkers. Al moeten sommige door de leren look wel een beetje denken aan de film Batman.

Gêên idee wat het nieuws vandaag is, but who cares. You should look on the internet for news & watch the news on tv for the perfect body & outfits from #annechien @NOS

— Edith ▶️ (@Edith_Borghuis) October 11, 2019