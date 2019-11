Journaliste met zelfmoordneigingen vraagt én krijgt hulp via Twitter

Journaliste en schrijfster Charlotte Bouwman heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Afgelopen week herleefde ze een traumatische ervaring, maar bij de hulpdiensten kon ze niet terecht. Gelukkig schoten haar volgers op Twitter te hulp.

Te laat

Op donderdag plaatst Charlotte een noodkreet op het social mediaplatform. “Is er hier iemand nog wakker die even kan bellen? De crisisdienst kan pas over een paar uur terugbellen en 113 heeft ‘geen medewerker beschikbaar. Ik kan alleen een bericht achterlaten en binnen 24 uur teruggebeld worden, maar dat is te laat”, luidt haar wanhopige bericht:

Is er hier iemand nog wakker die kan bellen even? Had nooit verwacht dit te plaatsen maar de crisisdienst kan pas over een paar uur terugbellen en 113 heeft ‘geen medewerker beschikbaar’ ik kan alleen een bericht achterlaten en binnen 24u teruggebeld worden wat te laat is — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) November 20, 2019

Hulp

Al gauw stromen de reacties en hartjes voor Charlotte binnen. Een half uur later plaatst de journaliste dan ook weer een Tweet, om te laten weten dat ze met iemand heeft kunnen bellen. “Wauw, zoveel reacties in 10 minuten. Ik heb net met een wildvreemde aan de andere kant van de wereld gebeld en het hielp”, schrijft ze.

Onacceptabel

Charlotte is dankbaar dat zoveel lieve mensen op haar noodkreet hebben gereageerd, maar vindt het tegelijkertijd onacceptabel dat de hulpverlening niet bereikbaar was. Ze hoopt dat Twitter niet ‘de nieuwe GGZ’ wordt en roept het Ministerie van Volksgezondheid op om iets aan deze schrijnende situatie te doen.

Ben super blij dat ik gister die noodkreet heb getweet, maar tegelijkertijd verdrietig, bang en boos (hoi emoties!). Zo triest dat hulpverlening niet bereikbaar is, en wat een geluk dat ik het op Twitter heb durven zetten. Een tijd geleden had dit tot een poging geleid. Brrr — Charlotte Bouwman (@charlotbouwman) November 21, 2019

Bron: Twitter & The best social media. Beeld: iStock