Tv-journaliste redt een leven tijdens live uitzending over orkaan Harvey

De Amerikaanse tv-journaliste Brandi Smith doet verslag van de rampzalige gevolgen van orkaan Harvey, als ze samen met haar cameraman Mario Sandoval ziet hoe een vrachtwagenchauffeur dreigt te verdrinken.

De vrachtwagen waar de man inzit staat tot de helft onder water en kan geen kant op. Het ziet er sterk naar uit dat de chauffeur gaat verdrinken.

Toeval bestaat niet

Brandi probeert contact te maken met de chauffeur, maar staat daarvoor te ver weg. Als er een hulpdienst toevallig voorbij rijdt, aarzelt Brandi dan ook geen moment: ze stopt de wagen en vertelt dat de chauffeur in het water dringend hulp nodig heeft. Ondertussen blijft de cameraman filmen.

Tv-station overstroomd

Hoe de man gered is, werd niet meer live uitgezonden: het tv-station KHOU 11 News waar Brandi verslag voor deed, overstroomde en werd geëvacueerd. Later maakte Smith op Twitter bekend dat buschauffeur Robert gered is en het goed maakt. Én verscheen de opname van de reddingsactie alsnog.

Reddingsactie

“Hij is vast erg nat, koud en bang”, hoor je Brandi zeggen. De reddingsbrigade vaart naar de vrachtwagen toe en hijst de chauffeur uit het passagiersraam naar buiten. Wát een opluchting, ook voor de journaliste: “Ik kan eindelijk weer ademen.”

Knuffel

Eenmaal in veiligheid, zegt chauffeur Robert: “Ik dank god dat jullie hier waren en me veilig aan land hebben gekregen.” De verslaggeefster is haar emoties onderhand niet meer de baas. En daarom vraagt ze aan Robert: “Dit gaat raar klinken, maar mag ik je een knuffel geven?”

A reporter in Houston spotted a truck driver stuck in the flood. She was able to flag down police who saved his life live on TV. Holy crap. pic.twitter.com/v2nNjxJ12P — Jessie 🇰🇪 (@JMKTV) 27 augustus 2017

@BrandiKHOU & I are fine i don’t even know how long we were live I used a 96min card + half of my 2nd card. #Harvey #Team #khou11 pic.twitter.com/nnrDSXwS8M — Mario Sandoval (@KHOU_MSandoval) 27 augustus 2017

Doden

Orkaan Harvey, dat inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm, heeft in Texas al zeker 5 doden veroorzaakt. Ruim 1.000 mensen moesten door de reddingsdienst van hun dak afgehaald worden, uit de overstroming. De ravage is enorm: huizen zijn ingestort en wegen staan volledig onder water.

