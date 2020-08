‘Corrupte’ oud-koning Juan Carlos vertrekt met verwoeste reputatie uit Spanje

Bijzonder nieuws vanuit Madrid. Het Spaanse koningshuis heeft zojuist bekendgemaakt dat oud-koning Juan Carlos het land verlaat. Dit is natuurlijk niet zonder reden: de beste man wordt van corruptie verdacht.

De zaken die Juan Carlos op zijn naam heeft staan en niet door de beugel kunnen, zijn allang niet meer op één hand te tellen. De huidige zaak tegen de oud-koning is blijkbaar de druppel die de emmer doet overlopen.

Omkoping, geld witwassen en belastingontduiking, het is niet mis waar Juan Carlos momenteel van verdacht wordt. Het zou allemaal te maken hebben met zijn betrokkenheid bij een contract rond een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië. Hij is al weken in opspraak sinds het Spaanse Hooggerechtshof een onderzoek naar zijn aandeel in deze zaak onderzoekt. Dat de oud-koning in ruil voor zijn betrokkenheid 100 miljoen dollar zou hebben ontvangen, is niet hoe het heurt.

Geheime rekeningen

Sinds Juan Carlos in 2014 het koningschap overgaf aan zijn zoon Felipe duikt hij van het ene schandaal in het andere. Op geheime buitenlandse rekeningen werden om nog onbekende redenen grote bedragen gestort door vrienden uit de Golfstaten. Dat die vrienden toevallig monarchen zijn, helpt in deze zaak niet mee van de oud-koning. Hij zou vervolgens grote sommen geld via tassen naar Spanje laten smokkelen.

Waar hij heengaat als hij de Spaanse landgrenzen verlaat, is nog niet bekend. Het nieuws hing al enkele weken in de lucht, maar nu is de knoop dan eindelijk doorgehakt. Het idee is dat Felipe nu in alle rust zijn taken als koning van Spanje kan uitvoeren.

Even verderop gaat het er ook allesbehalve gezellig aan toe. Dat koningin Letizia en koningin Sofia van Spanje niet door één deur kunnen, wisten we al langer. De flinke ruzie tussen de twee koninginnen tijden is tijdens Pasen vastgelegd op camera en speelt zich dus niet meer alleen binnenskamers af. Libelle’s Coks legt uit wat er aan de hand is.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: AD. Beeld: Brunopress