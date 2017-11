Zo ziet Juanita Solis uit Desperate Housewives er nu uit

Juanita Solis, de oudste dochter van Gabrielle (Eva Longoria) en Carlos Solis (Ricardo Antonio Chavira) was verreweg het grappigste karakter uit Desperate Housewives.

Madison De La Garza speelde tussen haar 6e en haar 10e de rol van Juanita. Nu is ze 15 jaar oud en een ware superster op social media. Haar meeste accounts hebben ongeveer een half miljoen volgers.

Online gepest

Het was niet makkelijk voor de jonge Madison om zo jong al in de spotlights te staan. In 2015 verklaarde ze via een brief in het Amerikaanse tijdschrift Latina dat ze al sinds haar 6e gepest wordt via het internet.

“Mensen noemden mij dik, lelijk en een slet. Ik werd er erg onzeker van en daarom was ik als kind al bewust van iedere maaltijd, outfit en eigenlijk alle foto’s in het algemeen die online werden gezet. Het gaat nu wel goed, ik accepteer mezelf iedere dag een beetje meer.”

Een boel ambitie

Madison acteert nog steeds, maar heeft ook een heleboel andere ambities. Zo heeft ze haar eigen YouTube-kanaal. Daarnaast wil ze regisseren, produceren, schrijven én een make-up-artiest worden.

Zo ziet de 15-jarige Madison er nu uit:

