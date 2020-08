Bijna van start: zo gaat het jubileumseizoen van ‘Obese’ eruitzien

Vanaf 2 september is Obese weer iedere week te zien bij RTL. Dit is alweer het vijfde seizoen van het populaire afvalprogramma. Wij vertellen je hoe dit jubileumseizoen eruit gaat zien.

Het seizoen zal gepresenteerd worden door Angela Groothuizen en is vanaf 2 september iedere woensdag te zien om 20:30 uur.

Net als in voorgaande seizoenen wordt een groep mensen met morbide obesitas gevolgd. Zij gaan onder begeleiding van professionals de strijd tegen de kilo’s aan. Het traject waarin de deelnemers door camera’s gevolgd worden duurt acht maanden, maar ook daarna blijven de experts ze begeleiden.

Experts van Obese

Hoofdtrainer Roberto Da Costa zal ook in het vijfde seizoen van Obese weer te zien zijn, net als psychologe Hilde Jans die verbonden is aan de Nederlandse Obesitas Kliniek. Voedingsdeskundige Lisa Steltenpool is een nieuw gezicht in het jubileumseizoen. Zij zal de deelnemers voorzien van voedingsschema’s.

Angela Groothuizen

Presentatrice Angela Groothuizen heeft veel zin in het nieuwe seizoen en is trots op de deelnemers: “Ik maak wederom een diepe buiging voor alle deelnemers, want hun doel is niet alleen afvallen. Zij gaan in acht maanden tijd ook een innerlijke strijd aan. Het gaat echt veel verder dan alleen zware trainingsschema’s volgen en het klaarmaken van de maaltijden. Met het team van professionals proberen we erachter te komen waar die etenslust vandaan komt. Het was voor hen, maar zeker ook voor mij een leerzaam traject.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress