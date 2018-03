Juf Ank laat zich binnenkort van hele andere kant zien in dít programma

Gisteravond hebben we (tijdelijk) afscheid moeten nemen van ‘De Luizenmoeder’ en daarmee ook een beetje van Juf Ank. Maar niet voor lang: actrice Ilse Warringa is binnenkort in een nieuw televisieprogramma te zien.

Ilse Warringa krijgt namelijk een eigen realityprogramma op RTL 5. Ze gaat samen met 4 bekende vriendinnen een spin-off maken van het programma ‘Foute Vrienden’ waarin vrienden elkaar in de maling nemen met opdrachten en daardoor in hele vreemde situaties terecht komen.

Oortje

RTL zegt daarover: “De knettergekke vriendinnen worden samen in alledaagse omstandigheden gebracht, waarbij een van hen een oortje in krijgt. Via het oortje fluisteren de anderen haar de gekste dingen in, die zij moet zeggen tegen nietsvermoedende mensen.” Al deze opdrachten worden met een verborgen camera opgenomen.

Vriendinnen

Vanaf donderdag 10 mei is Ilse te zien in dit nieuwe programma op RTL 5. Met wie ze deze grappen uit gaat halen, is nog niet bekend. RTL meldt dat dit op een later moment bekend wordt gemaakt.



Bron: Mediacourant.nl. Beeld: AVRO-TROS.