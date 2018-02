'Juf Ank' reageert zó op het overweldigende succes van 'De Luizenmoeder'

Cijfers die niet te geloven zijn: de laatste aflevering van ‘De Luizenmoeder’ heeft een record gevestigd.

Live keken er al 2,4 miljoen mensen – maar nog eens 1,5 miljoen mensen hebben de aflevering teruggekeken. Dat komt dus neer op 3,9 miljoen kijkers; dat komt zelden voor bij een programma op de Nederlandse televisie.

Iedereen zwaait

Juf Ank, ofwel, actrice Ilse Warringa, weet niet wat haar overkomt. Aan de NOS laat ze weten dat ‘ze niet meer normaal over straat kan’. “Iedereen zwaait naar mij”, zegt ze in het Jeugdjournaal. Ze vertelt dat ze het succes totaal niet zag aankomen. Ze hoopte er natuurlijk op, maar ze was ook bang dat de serie kon floppen. “Ik had een nachtmerrie van tevoren dat niemand keek. Daarin rende ik de straat op en riep ik: jullie moeten wel kijken!”

En nog een keer

Ilse heeft zelf meegewerkt aan het idee en het script van de serie. Vanavond is het vierde deel van de populaire serie te zien en gaat het over tienminutengesprekken. Ilse wordt nog altijd niet gek van het liedje ‘Hallo Allemaal’, dat een grote hit is geworden. “Maar ik denk dat jullie er wel al gek van worden. Ik krijg veel appjes en berichtjes van mensen die zuchten dat ze het nummer niet meer uit hun hoofd krijgen”.

Bron: NOS Jeugdjournaal. Beeld: Twitter