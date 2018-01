Zó ziet juf Ank eruit in de TV-kantine

De eerste beelden van juf Ank in de TV-kantine zijn alvast bekend.

En dat belooft een fijne aflevering te worden.

Lekker verkleden

De Luizenmoeder is een enorme hit op NPO 3. Iedereen heeft het erover, en dan met name over juf Ank. En daar wil de TV-kantine graag wat mee doen. Daarom verkleden Jelka van Houten en Carlo Boszhard zich als juf Ank en directeur Anton. Herald, de man van Carlo Boszhard, deelt op zijn Facebook de eerste foto. Wat een fijne persiflage, zeg.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Twitter