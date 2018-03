Dit geloof je toch niet: juf Ank heeft nu zelf luizen

Ilse Warringa is de afgelopen maanden ineens een BN’er geworden. Door haar rol in ‘De Luizenmoeder’ is juf Ank ineens de bekendste juf van Nederland. En vandaag deelt ze een hilarisch – voor haar wat minder – nieuwtje.

Juf Ank heeft nu namelijk zelf luizen. Nee, het is nog geen 1 april. Vanochtend vertelde ze in een interview met radiozender RTV Oost dat ze inderdaad luizen heeft. “Ik zat gisteravond enorm te krabben en mijn dochter zat ook te krabben. Ik dacht: het zal toch niet? Dus ik met die luizenkam en ja hoor: luizen. Ik moet dus weer in de Prioderm.”

Bron: WNL.tv. Beeld: AVRO-TROS.