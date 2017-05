Juf zet fidget spinner op briljante wijze in tijdens les

Stylist Fred van Leer lijkt altijd vrolijk – maar soms is niet alles wat het lijkt. Hij deelt op Instagram een emotioneel bericht waarin hij vertelt dat hij depressief is geweest.

Want hoe leuk zijn leven op social media soms eruit ziet, het is niet allemaal schone schijn.

Zo schrijft Fred bij zijn foto: “Onder de noemer niets is wat het lijkt… Een foto zonder filter thuis op de bank…”

Eerlijk

Hij gaat verder met: “Mensen denken soms echt dat het alleen maar glanst en schittert in mijn leven… wat natuurlijk niet zo is! Maar ik hou nou eenmaal van iets mooier maken (dat is tenslotte mijn vak). Maar het is ook goed om eens eerlijk te zijn.”



Rottijd

De stylist geeft aan dat hij privé het afgelopen jaar een moeilijke tijd heeft gehad. “En ik ben niet zielig en wil ook geen medelijden maar dat is iets wat jullie niet snel van me zien of horen. Ik zat compleet depressief op de bank in mijn eentje, maar ik plaatste foto’s van een aantal maanden ervoor op mijn pagina.” Waarom hij de schijn ophield? “Omdat dat is wat mijn volgers willen zien, maar dit geeft ook meteen een verkeerd beeld van hoe het is!”

Filters

Hij sluit af met: “Ik weet nu dat jullie (mijn volgers) echt met mij meeleven en de echte Fred willen zien en die zit soms dagen achter elkaar op de bank zit. Ik ben klaar voor alle mooie avonturen die komen gaan en neem jullie graag weer mee. Soms met een filter en soms zonder.” Wát een open en persoonlijk bericht. Wij wensen hem in ieder geval alle geluk toe.

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram