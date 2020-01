Juf Stephanie stapt uit het leven nadat werk haar teveel wordt

Haar werk was haar lust en haar leven. Maar na jaren van een veel te hoge werkdruk en ziek zijn, kon ze het niet meer aan. Begin 2019 maakt Stephanie uit Rotterdam een eind aan haar leven.

Haar man Hanno doet in het AD zijn verhaal.

De 55-jarige Stephanie volgde een opleiding tot bedrijfsarts, maar belandde 15 jaar geleden in het onderwijs, omdat ze iets wil betekenen voor kinderen met de minste kansen in de samenleving. Na een paar jaar in de onderbouw, komt ze voor groep 6 te staan.

Alles voor de kinderen

Het onderwijs was álles voor haar. “Onder haar collega’s stond Stephanie bekend als een fijne juf: lief voor de kinderen, maar wat hard voor zichzelf”, vertelt haar man Hanno aan het AD. “Ze was elke dag om 8 uur op school aanwezig en ging meestal als laatste weer naar huis. In de zomervakantie ging ze de kringloopwinkels af, op zoek naar goedkope boekjes voor haar klas. En ze gebruikte de kussens van thuis om haar leeshoek in de klas in te richten.” Stephanie legde de lat hoog en haar directeur kreeg zo nu en dan gevraagd en ongevraagd advies.